ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Country With No Beggers: ਭੂਟਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Country With No Beggers: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ
ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਟਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਟਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।