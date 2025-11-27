Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3020625
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZEE PHH Tourism

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Country With No Beggers: ਭੂਟਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:39 PM IST

Trending Photos

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Country With No Beggers: ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਾਣੋਂ ਕਿਉਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੂਟਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ

ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਟਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1999 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਟਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

TAGS

BhutanBhutan CultureTravel News

Trending news

Bhutan
ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Itching in men
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ! ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ.
Panjab University Senate Elections
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
fazilka news
ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ, ਵੀਡਿਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲ
Airtel
Airtel ਦੇ MD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ
Una News
ऊना में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से मिला नवजात शिशु का शव, देखें तस्वीरें
Rangla Punjab Scheme
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
Punjab news
ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
Smriti Mandhana Wedding
Smriti Mandhana ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ, ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਚੈੱਕ