1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ, UPI, ਬੈਂਕਿੰਗ, WhatsApp ਅਤੇ LPG ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1 March New Rule: ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ, WhatsApp ਸਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:59 AM IST

1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ, UPI, ਬੈਂਕਿੰਗ, WhatsApp ਅਤੇ LPG ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1 March Rules Change: 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ UTS ਐਪ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਐਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਟਿਕਟ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸੀਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੇਲ ਵਨ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

UPI ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ UPI ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ LPG ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

