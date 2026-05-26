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113 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने डाला वोट, मंडी में पंचायत चुनाव को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह

Himachal Panchayat Election 2026: मंडी जिले में पंचायत चुनाव के दौरान 113 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति मजबूत विश्वास दिखाया. युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में वोटिंग को लेकर खास उत्साह देखने को मिला.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 26, 2026, 01:02 PM IST

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113 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने डाला वोट, मंडी में पंचायत चुनाव को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के तहत मंगलवार सुबह से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है. जिला मंडी के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे. पंचायत चुनाव को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

जिला मंडी में पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा मतदाताओं के साथ-साथ 113 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई. गोपालपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गौंता के कुखान वार्ड नंबर-1 में बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र पहुंचीं और वोट डाला. उम्र के इस पड़ाव में भी मतदान के प्रति उनका उत्साह लोगों के लिए प्रेरणा बन गया.

मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव कर्मियों और स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग महिला के जज्बे की सराहना की. परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग किया.

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पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं में उत्साह
वहीं पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला. मतदान के बाद कई युवाओं ने उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने पर खुशी जाहिर की. सुबह के समय मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें भी देखने को मिलीं.

गर्मी के बावजूद जारी रही वोटिंग
हालांकि बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर के समय मतदान की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गर्मी कम होने के बाद भी मतदान केंद्रों की ओर पहुंचते रहे. प्रशासन को उम्मीद है कि शाम तक मतदान प्रतिशत में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं. कई केंद्रों पर व्हीलचेयर और सहायता कर्मियों की व्यवस्था भी की गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर लोकतंत्र का उत्सव साफ दिखाई दे रहा है और मतदाता बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं.

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