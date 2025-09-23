Delhi News: 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2933220
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Delhi News: 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ

Delhi News: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:44 AM IST

Trending Photos

Delhi News: 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ

Delhi News: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ KAM ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ RQ-4401 ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:46 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 3 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:20 ਵਜੇ ਉਤਰੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਕੁੰਦੁਜ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਹਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਚਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ

Add Zee News as a Preferred Source

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਚਣ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਡੱਬਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ (ਲਗਭਗ 30,000 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) 'ਤੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਠੰਢ, ਹਾਈਪੌਕਸਿਆ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਬਚਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20% ਬਚੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

TAGS

Delhi NewsPlane Landing FearCISFpunjabi news

Trending news

Delhi News
13 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਿਆ
Gurdaspur News
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਕੇ ਬਿਰਦੀ
Navratri 2025
ਸ਼ਾਰਦੀਆ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ
Punjab Weather Update
ਮਾਨਸੂਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ; ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧ ਹੋਈ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਸਤੰਬਰ 2025
Uterus cancer rising in India
ਅਮਰੀਕਾ–ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੂਟਰਸ ਕੈਂਸਰ, ਏਮਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Amrik Singh Ajnala
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
Hardeep Singh Mundian
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ 12.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
Punjab government
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ
CU Punjab
CU Punjab ਦੇ 25 ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਟੌਪ 2% ਗਲੋਬਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
;