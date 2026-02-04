24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਧਮਾਕੇ.... ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

Solar Eruption: ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ AR4366 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ 17 ਛੋਟੇ ਅਤੇ 3 ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਭੜਕਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Solar Eruption: ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਜਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ AR4366 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ 17 ਛੋਟੇ ਅਤੇ 3 ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਜਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿੰਦੂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 1859 ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਜਵਾਲਾ (X8-class Solar Flare) ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਯੂਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੂਰਜੀ ਜਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ?
ਹੈਮ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜੀ ਜਵਾਲਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ।
ਸੂਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ, ਸਨਸਪਾਟ 4366, ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਰੋੜੇ ਹੋਏ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਜਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ CME ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਨਸਪਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।