26/11 Mumbai Attack: 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ

26/11 Mumbai Attack: 26 ਨਵੰਬਰ 2008, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 175 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਦਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ, ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਅਚਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੰਬ ਗਈ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ, ਦੇਵਿਕਾ ਰੋਟਾਵਨ, 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵਿਕਾ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਰਮੀਨਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਟ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਵਿਕਾ ਦੀ ਨਿਡਰ ਕਹਾਣੀ
ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇਵਿਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਵਿਕਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ।"