ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਲੁੱਟ ਕਾਂਡ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਲੁੱਟ ਕਾਂਡ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

Mohali News: 06/07 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 01:15 ਵਜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:44 PM IST

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 04 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 03 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਡੰਮੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

06/07 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 01:15 ਵਜੇ 04 ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਲਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਾੜ ਕੱਟ ਗਈ। ਪੀੜਤ 07 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਸ-4, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 120 ਮਿਤੀ 07-09-2025 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ — ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਚ ਐਫ ਡੀਲਕਸ — ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤਰ (ਲੋਹਾ), ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। 

ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

