30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

30 November Deadline: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹਨ:
1. ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ UPS ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-UPS ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 18.5% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
-ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ UPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
-ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 30 ਨਵੰਬਰ, 2025
-80+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, CSC ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ
-ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
-ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਧਾਰਾ 194-IA, 194-IB, 194M, ਅਤੇ 194S ਅਧੀਨ ਟੀਡੀਐਸ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ।
-ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 92E ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਫਾਰਮ 3CEAA ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੇਟ ਫੀਸ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।