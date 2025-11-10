Advertisement
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 300 ਕਿਲੋ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ

Faridabad News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:13 AM IST

Faridabad News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਧੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਬੈਗ, ਦੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ, 84 ਕਾਰਤੂਸ, ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਧੌਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਜਾਹਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਨੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ 14 ਬੈਗ, ਦੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ, 84 ਕਾਰਤੂਸ, ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ, 84 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਹਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਬੈਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ।

ATS ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ATS) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਉਦੀਨ ਨੇ ਰਿਸਿਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕੈਸਟਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੋਲ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ।

