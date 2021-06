309 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ 1,560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚੀ : ਪੁਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਚੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Congress misled farmers into believing that their land will be sold to large corporate houses.

Instead Congress Govt in Punjab has sold their free vaccines to pvt corporate entities.

Land still belongs to farmers.

There is record procurement.

MSP & Mandis continue.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 5, 2021