ਇੱਕ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ 3,300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਪਲ! ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ 3,300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਡਲ ਤੁਤਨਖਾਮੁਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਤਲ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਜਿਆਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ 3,300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਖੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਤਨਖਾਮੁਨ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਤੁਤਨਖਾਮੁਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਰਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 1922 ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਵਰਡ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜੋੜੇ ਸੈਂਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਇਹ ਸੈਂਡਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸੱਕ, ਹਰੇ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁਆਇਲ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਿੱਟੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਸੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਾਇਨ ਬੋ'ਜ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਧਨੁਸ਼ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 'ਨਾਇਨ ਬੋ'ਜ' ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, 'ਨਾਇਨ ਬੋ'ਜ' ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ਿਰਊਨ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੈਂਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਸੈਂਡਲ ਕਾਇਰੋ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਤਨਖਾਮੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ 3,300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਸੈਂਡਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।