Karur Stampede: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਨਾਲ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਭੀੜ

Karur Stampede: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।" ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਸੂਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਦੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਮੱਕਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੀ. ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖਿਆ। "ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰੂਰ-ਈਰੋਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਲੂਸਾਮੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਵਿਜੇ "ਵੇਲੀਚਮ ਵੇਲੀਏਰੂ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਯਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।