ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 5 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪਸ।
Washing Machine Tips: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਥੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ
ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰੱਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਂਡਰੀ ਲੋਡ ਕਰੋ।
ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਘੱਟ ਭਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਈਕੋ ਮੋਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਓ
ਨਵੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਈਕੋ ਮੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗੀ
ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 10-15 ਵਾਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ।
ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ
ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋਗੇ।