Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3058685
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 5 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪਸ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪਸ

Washing Machine Tips: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਥੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ
ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰੱਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਂਡਰੀ ਲੋਡ ਕਰੋ।

ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਘੱਟ ਭਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਈਕੋ ਮੋਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਓ 
ਨਵੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਈਕੋ ਮੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗੀ
ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 10-15 ਵਾਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ।

ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ
ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋਗੇ।

TAGS

Washing Machine TipsPower Saving TipsElectricity Saving Tips

Trending news

Sukhpal Singh Khaira
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ
Jalandhar Police Negligence
ਦੋ ਦਿਨ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਲਾਸ਼; ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ
Mann Government
ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਹੁਣ "ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ"; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ
Bangladesh news
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਬੇਨਕਾਬ
Batala Police Arrest
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੂ ਅਗਵਾਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Una News
नव वर्ष मेला: चिंतपूर्णी मंदिर में दो दिवसीय भव्य आयोजन, 24 घंटे खुले रहेंगे कपाट
Punjab Sex Ratio
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ; ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ
Nawanshahr Police Encounter
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
SGPC
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਲਤ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ