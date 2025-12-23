Dogs life jail: 5 ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:14 PM IST

Dogs life jail: ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ 'ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ'

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ: ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ: ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 'ਸਜ਼ਾ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਵੀਓ) ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 'ਰਿਹਾਈ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿੱਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।

