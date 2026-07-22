ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕੋਬਰਾ; 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ

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Kota Cobra Rescue News: ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਬਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਖੰਡਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੋਬਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਬਰਾ ਨੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਬਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਬਰਾ ਨੂੰ ਲਾਡਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਬਰਾ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।