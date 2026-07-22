Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕੋਬਰਾ; 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ

ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਬਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਖੰਡਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਰੰਮ ਦੇ ਨੇ

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 22, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:58 AM IST
ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕੋਬਰਾ; 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
heavy rain alert in punjab1 hr ago
2
ajj da hukamnama1 hr ago
3
CM Bhagwant MannJul 21
4
Kot Khalsa Murder CaseJul 21
5
fazilka newsJul 21