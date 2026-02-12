ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ 7-ਸੀਟਰ ਕਾਰ 'ਤੇ ₹60,000 ਦੀ ਛੋਟ, Kwid ਅਤੇ Kiger 'ਤੇ ਭਾਰੀ Discount

Renault Car Discount in February: ਟ੍ਰਾਈਬਰ 8-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Renault Car Discount in February: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ 7-ਸੀਟਰ MPV, Renault Triber, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ₹60,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਟੈਕਨੋ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਨਕਦ ਛੋਟ, ₹15,000 ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ, ਅਤੇ ₹10,000 ਦਾ Renault-to-Renault ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Triber 1.0-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ AMT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Triber ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Triber ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 8-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼-ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਹਿੱਲ-ਸਟਾਰਟ ਅਸਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਲਿਫਟਡ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Renault Kwid
Renault ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰ, Kwid, ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ₹35,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸਦੇ ਟੈਕਨੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਂਬਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਦੀ ਨਕਦ ਛੋਟ ਅਤੇ ₹15,000 ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Kwid ਇੱਕ 1.0-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 68 hp ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 8.0-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਰੀਅਰਵਿਊ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Renault Kiger
Renault Kiger ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਲਈ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Techno CVT ਵੇਰੀਐਂਟ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, Techno MT, AMT, ਅਤੇ Emotion ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ₹35,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਨਕਦ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Kiger ਦੋ ਇੰਜਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ 1.0-ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ (72 PS) ਅਤੇ ਇੱਕ 1.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ (100 PS), ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ Renault ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।