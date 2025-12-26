ਬੱਸ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ, Video ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

Elderly passenger harassed a Boy: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Elderly passenger harassed a Boy: ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ZEE PHH ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।