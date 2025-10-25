ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਸੋਨਾ, IGI ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ

Gold Smuggling News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (IGI) ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਯਾਂਗੂਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 8M 620 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Gold Smuggling News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (IGI) ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਯਾਂਗੂਨ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 8M 620 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ।
Delhi Customs officials at Indira Gandhi International (IGI) Airport intercepted a female passenger arriving from Yangon by Flight No. 8M 620 on Friday. The passenger was stopped while attempting to exit through the green channel, meant for those with no dutiable goods to… pic.twitter.com/5s9d2barX0
— ANI (@ANI) October 24, 2025
997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।