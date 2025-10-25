Advertisement
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਸੋਨਾ, IGI ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ

Gold Smuggling News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (IGI) ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਯਾਂਗੂਨ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 8M 620 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 02:20 PM IST

Gold Smuggling News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (IGI) ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਯਾਂਗੂਨ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 8M 620 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਔਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ

ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ।

997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 997.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Gold Smuggling NewsIGI airportpunjabi news

