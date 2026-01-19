ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ! ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਉੱਡੀ ਨੀਂਦ

Advertisement
Viral Library Story: ਲਗਭਗ 46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੈਕੇਜ, ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਨੋਟ, ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

Book Returned After 46 Years: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਲਾ ਮੇਸਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ।

ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ?

ਕਿਤਾਬSheila Burnford  ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ, "The Incredible Journey" ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਉਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਤੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾ ਮੇਸਾ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕੈਸੀ ਕੋਲਡਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ?

ਪੈਕੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ,"। ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 20 ਮਈ, 1980 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਗਭਗ 46 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

 

ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਕੋਲਡਵਿਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

