Aadhaar Card ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, UIDAI ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅਪਣਾਓ

Aadhaar Fraud: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? UIDAI ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ OTP ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।
Aadhaar Card Fraud: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਕਦੇ ਵੀ OTP ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UIDAI ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ OTP ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕਡ ਆਧਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਅੰਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ 4 ਅੰਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
UIDAI ਆਧਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਜਾਂ UIDAI ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1947 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਕਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ
UIDAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।