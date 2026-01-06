ਹੁਣ Aadhaar ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ! UIDAI ਨੇ ਵਧਾਈ ਫੀਸ, PVC ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

Aadhaar Update Charges Increased: UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ।
Aadhaar Update Rules: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, UIDAI ਨੇ PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਸਹੂਲਤ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਫੀਸ: ਪਹਿਲਾਂ ₹50, ਹੁਣ ₹75
ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ: 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ
ਔਫਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਫੀਸ
-ਫੋਟੋ ਅੱਪਡੇਟ: 125 ਰੁਪਏ
-ਆਧਾਰ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ: 40 ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਧੇ UIDAI ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ QR ਕੋਡ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸਟ, ਅਤੇ ਗਿਲੋਚੇ ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ-ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
PVC ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, uidai.gov.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਆਧਾਰ ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
-ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵੀਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
-OTP ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
-50 ਰੁਪਏ (GST ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ) ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰੋ।
ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਵੀਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।