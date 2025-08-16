ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2884000
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

AAP Punjab SC Wing: ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ 39 ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:05 PM IST

Trending Photos

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

AAP Punjab SC Wing: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ 39 ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

fallback

SC_WING_AAP_PUNJAB_2

fallback

 

TAGS

Aam Aadmi PartyPunjab SC wingpunjabi news

Trending news

Karnail Singh Peer Mohammad
ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇੜਨ ਵਾਲੀ- ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ
Ajnala news
ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
Himachal Gaurav Award
हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुई कुल्लू की शालिनी वत्स किमटा
Malout News
ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Mohali News
ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ, ਸਿੱਧੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ
Samrala news
ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Ludhiana News
ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, CCTV ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ
sirmour news
राष्ट्रीय राजमार्ग पर कच्ची ढंग के पास उभरी बड़ी दरारें
zirakpur news
ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਗਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
;