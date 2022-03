आम आदमी पार्टी का शानदार रोड शो, ढोल नगाड़ों के साथ निकले कार्यकर्ता

चंडीगढ़- चुनावी जंग के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है. अब आम आदमी पार्टी बाकी बचे राज्यों में भी सत्ता बनाने का सोच रही है. बात अगर हिमाचल की करें तो शिमला में आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया है.

बता दें कि शनिवार को राजधानी शिमला में आम आदमी पार्टी ने विजय रैली निकाली. ढोल- नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यालय से खलीनी होते हुए पुराने बस स्टैंड से लेकर डीसी ऑफिस तक यह रोड शो निकाला गया. जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) सत्येंद्र जैन, प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए.

AAP workers in the leadership of Delhi Health Minister Satyendar Jain held a roadshow in Shimla

AAP will form govt in Himachal Pradesh in the upcoming Assembly elections. Health & education systems are in a bad state here: Delhi Health Minister & AAP leader Satyendar Jain pic.twitter.com/BwEnG4iaIk

