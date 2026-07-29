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ਅਬੋਹਰ 'ਚ 5 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ

Abohar News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਗਲਾਪੁਰੀ, ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 23 ਸਾਲਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਬਰੇਲਾ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:55 PM IST
ਅਬੋਹਰ 'ਚ 5 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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