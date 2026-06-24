राज्य चुनें
AC Monsoon Tips: ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਮੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ?
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਹੋਵੇ। ਪਸੀਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Dry Mode ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ?
ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਮੋਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡਰਾਈ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ AC ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Dry Mode ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ
1. ਨਮੀ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਮੋਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ
ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਡਰਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਲ ਮੋਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈ ਮੋਡ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਈ ਮੋਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੂਲ ਮੋਡ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਡ੍ਰਾਈ ਮੋਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ
-ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਅਤੇ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ।
-ਬਾਹਰਲੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ।
-ਏਸੀ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
-ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਲ ਮੋਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈ ਮੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।