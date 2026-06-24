Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /ZeePHH Trending News
  • /AC ਦਾ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੋਡ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ! ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਉਮਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

AC ਦਾ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੋਡ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ! ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਉਮਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

AC Dry Mode Tips: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈ ਮੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 24, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:10 PM IST
AC ਦਾ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੋਡ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ! ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਉਮਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
vijay Sampla1 hr ago
2
Dera Bassi News1 hr ago
3
2026 fifa world cup1 hr ago
4
Batala News2 hrs ago
5
punjab farmers news3 hrs ago