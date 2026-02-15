ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AC ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ! ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਏਸੀ

Croma Summer Sale 2026: ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰਿਟੇਲਰ, ਕਰੋਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਸੇਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Best AC deals in India: ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਏਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰਿਟੇਲਰ, ਕਰੋਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਸੇਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ 'ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਰੋਮਾ ਸੇਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣੀਏ।
ਇਹ ਕਰੋਮਾ ਸਮਰ ਸੇਲ 2026 ਇੱਕ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਮਾ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੀਵੀ 'ਤੇ 71% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਏਸੀ 'ਤੇ ਬੰਪਰ ਆਫਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
AC 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਹ 'ਕੂਲ' ਆਫਰ
ਕਰੋਮਾ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮਸੰਗ, LG, ਅਤੇ ਵੋਲਟਾਸ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ AC ਬੰਪਰ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Samsung 2026 Inverter AC 1.0T
ਇਹ ਏਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ₹67,990 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 50.01% ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹33,990 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ₹5,500 ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹28,990 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
LLOYD 5 in 1 Convertible 1.2 Ton 3 Star Inverter Split AC
ਇਹ ਏਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ₹50,490 ਸੀ, ਇਸ ਕਰੋਮਾ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ₹30,190.00 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹5,500 ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹26,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Voltas Inverter Split AC 1T
ਇਹ ਏਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹59,790 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਮਾ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ₹30,990 ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ₹5,500 ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Carrier Ester CXI 4 in 1 Convertible 1.5 Ton 3 Star Flexicool Inverter Split AC
ਇਸ ਕਰੋਮਾ ਸਮਰ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ 3-ਸਿਤਾਰਾ ਏਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹65,790 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹26,990 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ₹1,271 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
VOLTAS Zenith 2 in 1 Convertible 1.6 Ton 5 Star Inverter Split AC
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਏਸੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੋਲਟਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਲਟਾਸ ਏਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ₹79,990 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੋਮਾ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ 53.88% ਦੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹36,894 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਸੀ ਨੂੰ ₹1,737 ਦੇ EMI ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Haier Victory 5 in 1 Convertible 1 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC
ਕਰੋਮਾ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਇਰ ਏਸੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਏਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹57,490 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ₹27,990 ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। EMI ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਅਤੇ EMI ਸਹੂਲਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ HDFC ਟਾਟਾ ਨਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10% ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੇਲ ਆਸਾਨ EMI ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।