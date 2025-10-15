Advertisement
Pankaj Dheer Died: ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਕਰਣ ਦਾ ਰੋਲ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:52 PM IST

Pankaj Dheer Died:  ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੀ "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ... ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।"

ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ।

ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ 'ਕਰਨ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸੂਮ ਰਜ਼ਾ, ਭਰਿੰਗ ਤੁਪਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਹੰਨਲਾ (ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ?" ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਪੰਕਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

