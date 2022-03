दिलचस्प किस्सा...भगवंत मान की जीत पर ट्रेंड हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति, जानें वजह

चंडीगढ़- पंजाब में अब चुनावी जंग के बाद आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान सीएम बन गए है. सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नई चीज ट्रेंड करने लगती है. भगवंत मान की जीत के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ट्रेंड करने लगे हैं.

बता दें कि लोग यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy की तुलना पंजाब के सीएम से कर रहें हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की भी भगवंत मान की तरह कभी कॉमेडियन थे.

इसलिए की तुलना-

जेलेंस्की यूक्रेन के मशहूर कॉमेडी शो KVN में परफॉर्म करते थे. साथ ही उन्होंने 2003 तक इस शो में कॉमेडी की. टेलीविजन के अलावा जेलेंस्की ने Rzhevskiy Versus Napoleon (2012) और रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म 8 First Dates (2012) और 8 New Dates (2015) में भी काम किया था.

कॉमेडी शो में किया था काम-

वहीं, सीएम भगवंत मान की बात करें तो राजनीति में आने के पहले वो नेशनल टेलीविजन समेत कई पंजाबी कॉमेडी शो में काम कर चुके हैं. उनका शो ‘जुगनू मस्त मस्त’ को लोगों ने काफी पंसद किया था. पंजाब विधानसभा चुनाव में AAP ने सीएम उम्मीदवार के रूप में भगवंत मान को चुना था.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मान को उन्होंने पार्टी के ‘जनता चुनेगी अपना सीएम’ कार्यक्रम के जरिए चुना है. लोगों ने फोन कॉल, SMS और व्हाट्सएप मैसेजों के जरिए मान के पक्ष में वोट डाले थे.

Our own Indian Zelensky #Bhagwantmann #ElectionResults pic.twitter.com/1kBf72Cn11

Both start with Comedy

Now delivering pure performance#Bhagwantmann#Zelensky #AAPRising pic.twitter.com/D4loecsWV5

— Sachin Patel (@Unfortunate_Er) March 10, 2022