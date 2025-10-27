AI Security Mistake: ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਬੰਦੂਕ; ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ...

AI Security Mistake: ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI)-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝ ਲਿਆ।
AI Security Mistake: ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI)-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝ ਲਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਕਾਉਂਟੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਾਕੀ ਐਲਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਨਵੁੱਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
AI ਨੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝ ਲਿਆ
ਸਕੂਲ ਦੇ AI-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਐਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਐਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 'ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ' ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, 'ਕੀ?'"
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਐਲਨ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਲਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੋਰੀਟੋਸ ਪੈਕੇਟ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਆਈ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
