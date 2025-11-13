Advertisement
Ahmedabad air crash: 12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI-171 ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:15 PM IST

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ' ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ

Ahmedabad air crash:  ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (13 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ, ਸਵਰਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਸਭਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭਰਵਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਸਨ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ... ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।"

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।" ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AAIB ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ AI-171 ਕਰੈਸ਼

12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI-171 ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। AAIB ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਦੇ ਬਾਲਣ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ "ਰਨ" ਤੋਂ "ਕਟਆਫ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

