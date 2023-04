Air India Delhi-London News: ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ... ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਿਆ ਜਹਾਜ਼

Air India Delhi-London News: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ AI 111 'ਚ ਲਗਭਗ 225 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਬੇਕਾਬੂ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਲੰਡਨ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ।

"Air India flight AI 111 scheduled to operate Delhi-London today returned to Delhi shortly after departure due to the serious unruly behaviour of a passenger on board. Not heeding to verbal and written warnings, the passenger continued with unruly behaviour including causing… pic.twitter.com/Lo9GXTlAlH

— ANI (@ANI) April 10, 2023