Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:20 AM IST

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਲਤ ਜਹਾਜ਼; 9 ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ

Air India Wrong Plane: ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਡਾਣ, AI 185, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਇੰਗ 777-300ER ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 777-200LR ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਡਾਣ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਨਮਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੀਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਕੁੱਲ 7 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 777-200LR ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਇੰਗ 777-300ER ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਤਰ ਗਏ।

ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ "ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦੇ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਉਤਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਡਾਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 777 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਟਨ ਬਾਲਣ ਸਾੜਦਾ ਹੈ।

Air India wrong plane
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਲਤ ਜਹਾਜ਼; 9 ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ
Balbir Singh Seechewal
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆਂ; ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼
Sri Harmandir Sahib AI desecration
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ AI ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ; ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਿਖਾਇਆ
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 21 ਮਾਰਚ 2026
Punjab Kings news
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਲਾਂਚ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
Punjab Transfer news
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
amritsar news
ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
Varinder Ghumman News
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
Sukhbir singh badal
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ