Airplane Facts: ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਇਸ 'ਭਿਆਨਕ' ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ!

Airplane Facts: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Airplane Facts: ਕੀ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੇਵਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਇਲਟ ਡੈਨੀਅਲ ਬੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਉਚਾਈ (ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇੰਜਣ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ?
ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਬੈਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਡ (ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਰਨਵੇ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਡਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਨਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
