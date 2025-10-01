ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ

Advertisement
NCRB Report News: ਐਨਸੀਆਰਬੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 761 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣਾ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਣਹਾਨੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:33 AM IST

NCRB Report News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 2023, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 25,914 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1,195 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ (ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ)। 2023 ਵਿੱਚ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30-30 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

NCRB ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 2023' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ 9,367 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰ (40.6) ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ 5,611 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ (39.5) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਰ (24.3) ਹੈ।

