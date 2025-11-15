Advertisement
ਇਸ iPhone 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਪਰ Discount, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

Discount On iphone: ਆਈਫੋਨ 15 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਈਫੋਨ 15 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਲਿਊ-ਫੋਰ-ਮਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:35 PM IST

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 15 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹50,990 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ! ਆਈਫੋਨ 15 ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

iPhone 15 ਦੇ ਦਮਦਾਰ ਫੀਚਰਸ 

ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਆਈਫੋਨ 15 ਹੁਣ ਸਮੁਥ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫੋਨ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸ਼ੀਲਡ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਧੂੜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ 15 ਟਿਕਾਊਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਡਿਸਪਲੇ
ਆਈਫੋਨ 15 ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ HDR ਵੀਡੀਓ, ਰੀਲ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਟਾਈਮਰ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈਫੋਨ 15 ਵਿੱਚ 1179×2556 ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 6.1-ਇੰਚ ਦੀ ਸੁਪਰ ਰੈਟੀਨਾ XDR OLED ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਚਮਕ 2000 ਨਿਟਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ HDR10 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ A16 ਬਾਇਓਨਿਕ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, 6GB RAM ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ
ਆਈਫੋਨ 15 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 12MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ 12MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 15 ਵਿੱਚ 3349mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

