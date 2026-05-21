ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ

Bomb Threat Email Case: ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Trending Photos
Bomb Threat Email Case(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਸਾਈਬਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ "ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ" ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਿਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ''ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲਗਭਗ 300 ਜੀਮੇਲ ਖਾਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 219 ਜੀਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ *USDT ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ* ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿੰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ
ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ
15 ਹੌਟਮੇਲ ਖਾਤੇ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
1. ਸੌਰਵ ਬਿਸਵਾਸ @ ਮਾਈਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਉਮਰ: 30 ਸਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ: 12ਵੀਂ, ਪੇਸ਼ਾ: ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ,
ਟੀਮ : ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਪੀ/ਡਿਟੈਕਟਿਵ, ਸਿਰੀਵੇਨੇਲਾ, ਏਡੀਸੀਪੀ/ਸਿਟੀ-2, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਏਡੀਸੀਪੀ/ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਏਸੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ।