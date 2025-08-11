ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

Amritsar News: ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਈਸਟ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੈਟ੍ਰਲ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ, ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 219 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ।
Amritsar News: ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 219 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਪੂਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਈਸਟ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਡਾ. ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 65 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 54 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ 100 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੁੱਲ 219 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁੰਮਸੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ Ministry of Telecommunication ਵੱਲੋ ਜਾਂਰੀ Central Equipment Identity Register (CEIR) ਸੈਟ੍ਰਰਲਾਈਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਸਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮਿਸ ਸੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।