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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Amritsar News: ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸੂਜਲ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੜ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 28, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:38 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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