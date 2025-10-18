ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਿਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

Amritsar Encounter News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Trending Photos
Amritsar Encounter News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਿਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ENCOUNTER ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।