Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2967270
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਿਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

Amritsar Encounter News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:41 PM IST

Trending Photos

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਿਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

Amritsar Encounter News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਿਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ENCOUNTER ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

amritsar newsencounter newspunjabi news

Trending news

Punjab government
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ 7472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ
Attari-Wagah border
ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ
Bill Liyao Inaam Pao Scheme
ਪੰਜਾਬ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
khan saab
ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ 'ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਆ ਸਮਾਗਮ' ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
mukesh agnihotri
HRTC कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध- अग्निहोत्री
Central University Dharamshala
अब सेना के जवान सीखेंगे चीनी भाषा, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला बनेगा पहला केंद्र
Punjab government
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Kullu News
18 साल के बाद फिर नग्गर में आयोजित होगी देव संसद
Death of Afghan cricketers
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਸਟਰਾਈਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
Mansa news
ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ