GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮੂਲ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ

New GST Rates: ਅਮੂਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Amul New Price: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮੂਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮੂਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਯੂਐਚਟੀ ਦੁੱਧ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਪਨੀਰ, ਪਨੀਰ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਸਨੈਕਸ, ਕੰਡੈਂਸਡ ਦੁੱਧ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸਪ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਮਾਲਟ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ):
ਅਮੂਲ ਮੱਖਣ (100 ਗ੍ਰਾਮ) - ਹੁਣ ₹58 (ਪਹਿਲਾਂ ₹62)
ਅਮੂਲ ਤਾਜ਼ਾ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ 1 ਲੀਟਰ - ਹੁਣ ₹75 (₹2 ਘੱਟ)
ਅਮੂਲ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਦੁੱਧ 1 ਲੀਟਰ - ਹੁਣ ₹80
ਅਮੂਲ ਵਨੀਲਾ ਮੈਜਿਕ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਟੱਬ (1 ਲੀਟਰ) – ਹੁਣ ₹180 (₹15 ਘੱਟ)
ਅਮੂਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪਨੀਰ ਬਲਾਕ (1 ਕਿਲੋ) – ਹੁਣ ₹545 (ਪਹਿਲਾਂ ₹575)
ਅਮੂਲ ਪੀਨਟ ਸਪ੍ਰੈਡ (900 ਗ੍ਰਾਮ) – ਹੁਣ ₹300 (ਪਹਿਲਾਂ ₹325)
ਅਮੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮੂਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੂਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ - ਵਿਤਰਕਾਂ, ਅਮੂਲ ਪਾਰਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।