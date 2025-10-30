ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ- "ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ”

Reliance Group on Cobrapost: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Reliance Group on Cobrapost: ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਬਦਨਾਮੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ" ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ "ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ" ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਛਵੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ "ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ - ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਕਮ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦਾ ਅਖੌਤੀ "ਪਰਦਾਫਾਸ਼" ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੈ - ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਹਿਲ ਨੇ "ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾਲਾਂ" ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 'ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ' ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ "ਸੁਲਝਾਇਆ" ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਮੇਲ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਟ-ਜੌਬ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪਈ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਗੁਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਹਿੰਸਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਈਐਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ 1,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 25-ਸਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਬਰਾਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ," ।