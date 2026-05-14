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NEET विवाद से नगर निगम चुनाव तक… अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना

Anurag Thakur: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने NEET विवाद, CBI जांच, ईंधन बचत अभियान और हिमाचल नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 14, 2026, 04:29 PM IST

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NEET विवाद से नगर निगम चुनाव तक… अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना

Dharamshala News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विभिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दों को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा. कांगड़ा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने NEET परीक्षा विवाद, पाकिस्तान से बातचीत, ईंधन बचत अभियान, CBI डायरेक्टर को एक्सटेंशन और हिमाचल के नगर निगम चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

NEET मामले में जल्द सामने आएगी सच्चाई
NEET परीक्षा विवाद को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है और जल्द ही सभी तथ्य सामने आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि CBI जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ईंधन बचत को बताया देशहित का कदम
प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा काफिले और यात्रा कार्यक्रमों में कटौती के फैसले को अनुराग ठाकुर ने बड़ा संदेश बताया. उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा और ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि कई मुख्यमंत्री और मंत्री अब मेट्रो, ई-रिक्शा और बाइक जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही ऑनलाइन मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

राहुल गांधी पर कसा तंज
CBI डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिए जाने पर कांग्रेस नेता Rahul Gandhi की आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन दिनों केरल में मुख्यमंत्री चुनने में व्यस्त हैं और वहां उनके तथा Priyanka Gandhi Vadra के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं.

नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को घेरा
हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा सांसद ने कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले कांग्रेस ने जनता से 10 गारंटियां देने का दावा किया था, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के वादे भी अधूरे रह गए. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास तो किया गया, लेकिन उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया.

युवाओं से भाजपा के समर्थन की अपील
युवाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और आज युवा हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से नगर निगम चुनावों में भाजपा का समर्थन करने और धर्मशाला में भाजपा का बोर्ड बनाने की अपील की.

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