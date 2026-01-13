Phone ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ Ads ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਇਸ ਸ੍ਰੀਕੇਟ Setting ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਾਇਬ

Stop Ads On Smartphone: ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਸੇਜ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਕੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ DNS ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ DNS, ਜਿਸਨੂੰ DNS-over-TLS ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ dns.adguard.com ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖੀਏ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ DNS ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ DNS ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ DNS Provider ਹੋਸਟਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।
ਇੱਥੇ dns.adguard.com ਜਾਂ dns.adguard-dns.com ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰੋ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, dns.adguard.com ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿੱਧੇ YouTube ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।