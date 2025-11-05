ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ludhiana News: ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਵਾਲ ਖਿੱਚੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
Ludhiana News: ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ 31 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭੋਲਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭੋਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 115(2) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 126(2) (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ) ਅਤੇ 351(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਏਸੀਪੀ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ।