ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤਾਰ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

Rohit Shetty House Firing Case: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ।
Trending Photos
Rohit Shetty House Firing Case: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ (32), ਮੁੰਨਾਲਾਲ ਆਗਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਧੂਵਾਲੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰਜਰ (20) ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਗੁਰਜਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਦਰਾ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੋਗਾਮੇਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਘਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਿੰਕ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਰਜੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਰਜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ-ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਰੇਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।