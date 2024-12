Arvind Kejriwal ने दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉ अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की

Ambedkar Samman Scholarship: दिल्ली सरकार ने बाबा साहब डॉ अंबेडकर के नाम पर एक छात्रवृत्ति की घोषणा की है. इसका नाम अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति रखा गया है. इस योजना के तहत दलित समुदाय के छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को भी लाभ मिलेगा.

दलित समुदाय के सरकारी कर्मचारी भी इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं. एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए मैं डॉ अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा कर रहा हूं. अब दलित समुदाय का कोई भी छात्र जो दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी...यह छात्रवृत्ति दलित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी."

