ਮੋਦੀ ਜੀ, ਟਰੰਪ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2900054
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਮੋਦੀ ਜੀ, ਟਰੰਪ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Kejirwal on Tarrif:  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:08 PM IST

Trending Photos

ਮੋਦੀ ਜੀ, ਟਰੰਪ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Kejirwal on Tarrif:  ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 145 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਗੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਝੁਕ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

TAGS

Arvind KejriwalPM Narendra ModiDonald Trump

Trending news

jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ
Mohali molestation news
ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
bathinda news
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ; ਚਿੱਟੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Kapurthala news
ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ-ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ
CM Bhagwant Mann
CM ਸੈਣੀ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ
Bikram majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
Mehtpur Border Protest
पंजाब के लोगों ने हिमाचल एंट्री टोल टैक्स के खिलाफ बॉर्डर पर किया प्रदर्शन
Una News
पंजाब के लोगों ने टोल टैक्स को बंद किए जाने को लेकर बॉर्डर पर किया प्रदर्शन
Mansa news
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
Kullu News
कुल्लू में भारी बारिश से तबाही, 6 मकान और 2 दुकानें नदी में बहीं
;