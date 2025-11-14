Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3002599
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ? ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਏ

Washing Hair During Periods: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:04 PM IST

Trending Photos

ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ? ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਏ

Astrology Tips: ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ ਹਨ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ-
--ਪਿਆਰੀਡਸ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਸਰੀਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਲਈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾ ਹੀ ਵਾਲ ਧੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿੱਟਾ
- ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGS

Astrology TipsWhy we wash hair on 3rd day of periodWashing hair during periods

Trending news

Gas Theft News
ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Delhi blast
Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ
qaumi insaaf morcha
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ; ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ
children’s day
ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ
tarn taran by election results
Tarn Taran by Election Result Live: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ; 9 ਰਾਊਂਡਾਂ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਨਵੰਬਰ 2025
IPL 2026 auction date
IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
Kapurthala jail clash
ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀਂ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ