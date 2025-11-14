ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ? ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਏ

Washing Hair During Periods: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
Astrology Tips: ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਠੀਕ ਹਨ? ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ-
--ਪਿਆਰੀਡਸ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਸਰੀਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਲਈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਾ ਹੀ ਵਾਲ ਧੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿੱਟਾ
- ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।