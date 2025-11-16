ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 2,000 ਤੋਪਾਂ!

ATAGS Indian artillery: ATAGS ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ 155mm ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ DRDO ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਪ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸੁਚੌਕਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ATAGS Indian artillery: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ATAGS, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੋਇਡ ਆਰਟਿਲਰੀ ਗਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 307 ਯੂਨਿਟਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 307 ATAGS ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
Bulk Order ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ATAGS ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, Bulk Order ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1,000 ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 307 ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ATAGS ਵਰਗੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ATAGS ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।