ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Ludhiana News: ਔਰਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:57 AM IST

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨਦਿਹਾੜੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਕੇ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਟੋ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Ludhiana NewsRobbery Newspunjabi news

